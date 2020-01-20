Нужно активнее осваивать рынки соседних стран – резервистка Ляззат Адилова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Участница Президентского молодежного кадрового резерва Ляззат Адилова, недавно получившая должность заместителя руководителя департамента международного сотрудничества и интеграции в Министерстве труда и социальной защиты, рассказала о своем намерении работать во благо страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я родилась в Актобе, окончила школу на Алтын белгі. По окончанию школы получила грант и обучалась на факультете международных отношений в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева. В ЕНУ изучала английский, турецкий, китайский языки. После окончания университета получила грант от китайского правительства на обучение в Китае, где обучалась два года в магистратуре. Несмотря на ряд предложений с китайской стороны, решила вернуться в Казахстан», - сказала Ляззат Адилова.

Л.Адилова свободно владеет английским и китайским языками, проходила стажировки в Англии и США.

«Работала в нефтегазовой отрасли в Актобе, в иностранных компаниях, занималась продвижением международного сотрудничества и привлечением инвесторов», - отметила она.

По ее словам, включение в Президентский кадровый молодежный резерв – большая ответственность.

«Поэтому основная цель для нас, в первую очередь – это служение народу, поддержка связи с населением, улучшение качества жизни населения. Свою деятельность я хотела бы продолжить в сфере международных отношений и международного сотрудничества, работать над повышением авторитета Казахстана на международной арене», - поделилась планами Л. Адилова.

Резервистка также рассказала о том, в каких направлениях могут пригодиться ее навыки.

«Нужно развивать международный рынок для Казахстана и предпринимательскую деятельность. Не только в Казахстане, но и выходить на международные рынки. Сейчас для этого есть большие возможности. К примеру, если взять Китай – это огромный рынок с большим потенциалом. Надо активнее выходить на их рынок со своими товарами и продукцией. Считаю, это сейчас очень актуально, потому что в Китае большим спросом пользуется натуральная продукция. Если мы сумеем это сделать, то это будет большим плюсом для Казахстана. Несмотря на то, что Австралию и Китай разделяет океан, австралийцы активно выходят на китайский рынок, у них большой товарооборот. А мы с Китаем соседи, а потому у нас возможности больше», - заключила она.