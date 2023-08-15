Нужно активизировать работу по снижению доли государства в экономике - Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Необходимо активизировать работу по снижению доли государства в экономике. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мероприятия в рамках Комплексного плана приватизации должны реализовываться строго в соответствии с дорожными картами. Также следует уделить особое внимание обеспечению прозрачности процесса приватизации», - сказал Алихан Смаилов.

В июле был актуализирован Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на ближайшие 3 года.

«Снижение доли нелегального бизнеса – это дополнительный источник доходов в бюджет. Также одним из основных факторов сокращения доли теневой экономики является повсеместная цифровизация и интеграция информационных систем госорганов. Эту работу нужно активизировать и не допустить срыва сроков всех запланированных мероприятий», - добавил Алихан Смаилов.

Министерству цифрового развития было поручено держать данный вопрос на контроле.

«Не менее важный аспект – своевременная реализация всех мероприятий, финансирование которых предусмотрено бюджетом. Поэтому администраторам бюджетных программ необходимо обеспечить качественное и полное освоение средств до конца года. Все министры и акимы также несут персональную ответственность за это», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Ранее сообщалось, что Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы предусмотрена реализация 658 объектов.