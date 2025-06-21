Нужны рабочие руки: как дуальное и целевое обучение решают проблему с кадрами

Дуальное обучение – практика в приоритете

Государство развивает две модели подготовки кадров: дуальное обучение и целевое обучение. Обе системы сближают учебные заведения с рынком труда, помогают студентам быстрее адаптироваться к реальной среде, а предприятиям – получить специалистов, готовых к работе с первого дня.

– Дуалка – это когда 60% времени учебного процесса проходит непосредственно на производстве. За станком, с наставником. И она включается в трудовой стаж. Сейчас по дуальному обучению вовлечены более 400 колледжей и 10,5 тысяч предприятий. И эти цифры растут. Самое интересное — 85% выпускников дуальной системы устраиваются по специальности. Это очень хороший результат, – говорит управляющий директор НПП «Атамекен» Азамат Бейсенбенов.

Фото: скрин с видео Jibek Joly

На одном из заводов в столице по дуальной системе обучают операторов и наладчиков. Предприятие предоставляет студентам питание, проживание, спецодежду и развозку. А тем, кто проявил себя, предлагают остаться работать.

- В 2023 году у нас обучались 30 студентов по дуальной системе. С начала этого года – около 50. Это удобно и для нас, и для ребят. У нас работают бывшие студенты. Мы всегда открыты для сотрудничества. Нужны люди с техническими специальностями: мастера, наладчики, операторы. Если будет больше специалистов – будем работать эффективнее, – отметил директор по развитию предприятия Алибек Шарипов.

Фото: скрин с видео Jibek Joly

Вместе с тем, Политехнический колледж Астаны – один из активных участников дуальной системы. Из 1500 студентов более 600 обучаются по ней. Колледж сотрудничает с предприятиями самых разных сфер – от автосервисов до гостиничного бизнеса и телеком-компаний.

– Сегодня мы обучаем таким специальностям, как радиоэлектроника, телекоммуникации, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, гостиничный бизнес, мехатроника. С этого года добавили «Учёт и аудит». Теория дается в колледже, практика – на предприятиях. Студенты получают опыт, осваивают корпоративную культуру, учатся у мастеров, – говорит Ирина Ракишева, замдиректора колледжа.

Фото: скрин с видео Jibek Joly

Для самих студентов такой подход дает уверенность в будущем и снимает страх перед реальной работой.

– Практика дала мне очень многое. До этого были только теоретические знания. А на предприятии я развил реальные навыки. Работаю с автомобилями. Уже сейчас получаю предложения о работе, и после выпуска точно пойду по специальности, – говорит студент колледжа Даниил Прокин.

Фото: скрин с видео Jibek Joly

Целевое обучение – кадры под заказ

Если дуальная система адаптирует студентов к реальному производству, то целевое обучение выстраивает путь от приема до трудоустройства. Бизнес формирует запрос, а государство выделяет грант под конкретное предприятие. Студент учится по целевому заказу и после выпуска обязан отработать определенное время.

Рустам Жанабергенов – владелец сети автосалонов в столице. С 2022 года он ежегодно подает заявки на целевые гранты – по пять человек в год. Первый выпуск выходит на рынок труда уже в этом году.

– Очень трудно найти специалистов, которые могут работать с технической документацией, программным обеспечением, с оборудованием. Поэтому мы пришли к выводу: нужно готовить таких специалистов совместно с колледжами. Я надеюсь, что благодаря целевому обучению и дуалке мы закроем свои потребности в кадрах, – говорит Рустам Жанабергенов.

Фото: скрин с видео Jibek Joly

Один из таких студентов – Вадим Уринов. Он поступил в колледж по целевому заказу и уже знает, где будет работать после выпуска.

– Мне предложили вариант поступить не как обычному студенту, а как целевику. То есть я подписал договор с фирмой и обязан отработать у них. Это дало мне уверенность: я знаю, что после колледжа у меня будет работа. Это мотивирует – хочется больше учиться, знать, уметь. Я хочу быть автоэлектриком и работать по специальности, – делится Вадим.

Фото: скрин с видео Jibek Joly

Сегодня в Казахстане ежегодно выделяется около 10 000 целевых грантов. Это особенно важно для регионов, где предприятия страдают от нехватки молодых специалистов.

– Крупные и средние компании охотно участвуют в этом процессе. А вот малому бизнесу пока сложно – непонятно, будет ли через 3-4 года работать. Поэтому целевая подготовка пока интереснее для средних и крупных предприятий, – поясняет Азамат Бейсенбенов.

По прогнозам Министерства труда, к 2035 году Казахстану понадобятся сотни тысяч квалифицированных специалистов – от аграриев до IT-инженеров. Стратегия занятости до 2030 года прямо указывает: развитие дуального и целевого обучения – один из приоритетов.

Эти модели дают молодым людям уверенность в завтрашнем дне, работодателям – подготовленных сотрудников, а экономике – рост. Потому что сегодня уже недостаточно просто выдать диплом. Нужно вырастить специалиста, который с первого дня сможет приносить пользу – и себе, и стране.