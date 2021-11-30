Нужна широкая информационная кампания о пользе вакцинации – доцент Рафаиль Кипшакбаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нужна широкая информационная кампания о пользе вакцинации. Такое мнение высказал доцент кафедры эпидемиологии, доказательной медицины и биостатистики Казахстанского медицинского университета Рафаиль Кипшакбаев в ходе онлайн-лектория, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Бороться с невежеством – сложная и неблагодарная задача. Безусловно, все имеют право на добровольность в данном случае, и я всегда был сторонником именно добровольности. Когда что-то заставляют делать, это всегда чревато тем, что возникает обратная реакция: «вот не буду, просто из вредности». Думаю, что в данном случае должна быть широкая информационная кампания о пользе вакцинации, и родители должны понимать, что это, прежде всего, благо», – сказал Р. Кипшакбаев.
По его мнению, влияние так называемых «антиваксеров» на общественное мнение сильно потому, что они используют современные средства коммуникации – записывают ролики в Тик-токе, Инстаграме, то есть, там, где получает информацию большинство населения. Официальные разъяснения достаточно трудны для восприятия, потому что внимание современных людей можно удержать максимум на 30-40 секунд. Можно говорить о том, что официальная медицина проигрывает информационную войну, поскольку выступления «антиваксеров» интереснее и доступнее для большинства.
Также ученый предостерег родителей, которые воздерживаются от вакцинации своих детей, рассчитывая на их природный иммунитет. Статистика показывает, что около 85% детей переносят ковид бессимптомно, но у оставшихся 15% болезнь может протекать с осложнениями. Кроме того, дети с бессимтомным течением заболевания могут заражать других членов семей, для которых КВИ гораздо опаснее – например, пожилых людей.
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