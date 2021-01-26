Нужна серьезная реформа - Касым-Жомарт Токаев о работе «СК-Фармации»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нужна серьезная реформа в деятельности компании «СК-Фармация». Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос касается деятельности «СК-Фармации». Ранее я давал поручение по пересмотру функционала, если в этом есть необходимость с тем, чтобы повысить эффективность деятельности (СК-Фармации - прим. автора). Вы знаете, какие претензии высказывались в адрес «СК-Фармации». Там нужна серьезная реформа», - обратился К. Токаев к министру здравоохранения Алексею Цою во время расширенного заседания Правительства.

Министр здравоохранения Алексей Цой ответил, что согласно поручению Главы государства проведен внешний анализ коррупционных рисков в компании.

«Сейчас разработан конкретный план мероприятий по исполнению, который находится на контроле антикоррупционной службы. Мы создали общественную рабочую группу, 23 члена - представители гражданского общества, ассоциации, депутатов (…) Очень важный момент по переходу на электронный закуп услуг по хранению и транспортировки лекарственных средств. Сейчас он полностью электронный. В этом году мы полностью планируем автоматизировать процесс закупки лекарств и перевести стопроцентно в онлайн-формат», - проинформировал А. Цой.

Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.