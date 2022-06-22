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Нужна продуманная программа развития детского футбола – Минкультуры РК
22 Июня 2022 16:48

Нужна продуманная программа развития детского футбола – Минкультуры РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планами по развитию детского футбола в стране поделился министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы с федерацией футбола будем смотреть и прорабатывать. Действительно, здесь многое зависит от инфраструктуры. Без инфраструктуры развитие футбола, наверное, невозможно, особенно детского», - сказал Даурен Абаев на брифинге в СЦК.

Министр уточнил, что детские команды есть в профессиональных футбольных клубах страны.

«Есть небольшие попытки развивать детский футбол на уровне клубов. Насколько я знаю, у каждого профессионального клуба есть детские команды. Более продуманную, хорошую программу нам необходимо создать вместе с федерацией футбола», - заключил глава Минкультуры.

Ранее сообщалось, что в Минкультуры РК пересмотрят стоимость секций по программе «Арт спорт».

Автор:
Корреспондент

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