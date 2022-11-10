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Нужна предсказуемая налоговая политика - Маулен Ашимбаев о регулировании бизнеса

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
10 Ноября 2022, 11:15
Нужна предсказуемая налоговая политика - Маулен Ашимбаев о регулировании бизнеса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената Маулен Ашимбаев озвучил проблемные вопросы законодательства касательно регулирования бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства сформулировал приоритеты Нового экономического курса в своем Послании. Важнейший элемент парадигмы Нового справедливого Казахстана – это предсказуемая экономическая политика. Бизнес и общество нуждаются в понятных, справедливых и стабильных «правилах игры» в экономике. Это основа и инвестиционного климата, и устойчивого развития в дальнейшем», - сказал Маулен Ашимбаев на пленарном заседании Сената.

По его словам, правила игры не могут часто меняться, и тем более меняться в одностороннем порядке. Это относится в полной мере и к налоговому законодательству. Налоговая система должна, с одной стороны, стимулировать развитие производств, малого и среднего бизнеса, с другой – перераспределять национальный доход.

«Налоговая система важна для реального сектора экономики. Глава государства поручил принять новый налоговый кодекс. Работа идет. Давайте с налоговым кодексом очень внимательно поработаем. Не будем искусственно форсировать процесс его подготовки. Выслушаем мнения бизнеса, регионов, отраслей, депутатов. Подготовим проработанный кодекс, примем его и, если Глава государства его поддержит, то не будем в него вносить какое-то время изменений. Бизнесу нужны долгосрочные и понятные «правила игры», - отметил спикер Сената.

Он выразил уверенность, что если сейчас принять налоговый кодекс, а потом снова через полгода вносить в него изменения, то все это обескураживает представителей МСБ и инвесторов.

«Вопрос стабильности законодательства здесь должен быть обеспечен», - подчеркнул М. Ашимбаев.


Бизнес   Сенат   Налоги   Послание Президента РК-2022  
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