Нужна перезагрузка отечественной системы высшего образования - Тимур Джумурбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член Совета Ассамблеи народа Казахстана, председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев прокомментировал интервью Президента Касым-Жомарта Токаева, отметив актуальные вопросы качества образования в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В интервью Глава государства отдельно сказал об образовании. Вообще, в последнее время очень много говорится о зарубежном образовании и о том, где приоритетно его получать. Но сказанные слова, мне кажется, были не столько о том, где учиться, сколько о том - как. Приоритет - это конкурентоспособность полученных знаний», - сказал Тимур Джумурбаев корреспонденту агентства «Казинформ».

«На заре Независимости Первым Президентом Казахстана был дан старт очень хорошему проекту «Болашак», благодаря которому тысячи молодых казахстанцев получили возможность обучиться за рубежом, в лучших образовательных центрах мира. Возможности, которая открыла программа для молодых, оспорить сложно. Сейчас мы понимаем, что многие казахстанцы заигрались с выбором профессий. На рынке труда очень много невостребованных специалистов, есть и те, которые, получив дипломы, вообще не обладают никакими профессиональными навыками, а есть те, кто попутно осваивает несколько разных профессий, учитывая конъюнктуру рынка», - считает председатель «Ассамблея жастары».

Тимур Джумурбаев напомнил, что в настоящее время анонсирована трансформация программы «Болашак» с акцентом на технические специальности, открытие филиалов топовых мировых вузов в Казахстане.

«Сейчас неважно, будем ли мы учиться в России, Китае или Штатах, важнее, какое образование мы получим и насколько оно будет востребованным на родине», - подчеркнул Тимур Джумурбаев.

«Технарей не хватает, это правда. Почему в пример приводится Россия? Пока практика показывает, что техническое образование в этой стране достаточно востребовано. Что плохого ехать по «Болашаку» туда, чтобы, получив специальность, вернуться домой и применять свои знания здесь. Что плохого в изучении иностранных языков, в том числе китайского? Думаю, что ничего. Но вместе с этим нужна перезагрузка отечественной системы высшего образования. Оно должно стать доступнее (цена), качественнее (учебный материал и преподаватели с зарубежными опытом) и востребованнее (трудоустройство выпускников и уровень полученных компетенций). Очень злободневным остается вопрос трудоустройства молодых специалистов. В этой связи мне кажется, что бизнес сам должен быть заинтересован в подготовке хороших кадров. Здесь нужна коллаборация предприятий и вузов, чтобы работодатель имел возможность работы со специалистом в период всего обучения», - комментирует спикер.

Тимур Джумурбаев считает, что нужно стремиться к знаниям, помогая в этом своему окружению.

«Нужно, чтобы молодежь из маленьких городов или сёл имела возможность обучаться в хороших университетах. Мы должны помогать с выбором профессии (профессиональная ориентация), развивать институт наставничества, расширять возможности для поступления, в том числе специальные стипендии или гранты от меценатов для талантливой молодежи», - отметил он.

Как рассказал Тимур Джумурбаев, образованность также можно повышать через культуру.

«В настоящее время мы уже активно работаем над корректировкой планов работы «Ассамблея жастары». Думаю, вопрос системной помощи молодежи в использовании мер государственной поддержки должен стать одним из основных в нашей работе», - добавил Т. Джумурбаев.

В целом, по мнению собеседника, в стране очень много талантливой молодежи, которая стремится к знаниям.

«Но краеугольным вопросом в молодежной среде остается образование, как академическое, так и просто житейское. Нужно повышать уровень обучения в колледжах и вузах. Образование должно быть лучше интегрировано в практические процессы. Глава государства сказал, что молодежь мало читает. Так и есть - молодежь чаще всего не может «отличить Гегеля от Бабеля». Но в случае с молодежью это проблема легко выправляется. Нужно только расширять свой кругозор, учиться и читать. Постепенно вижу, что ситуация выправляется. В книжных магазинах людей становится больше, это хорошо. На школьном уровне нужна система поощрений культуры чтения, произведения классиков могут также перейти в социальные сети, в тот же TikTok, где можно было знакомить молодежь с культурным и литературным наследием», - резюмировал Тимур Джумурбаев.



