Нужна ли казахстанцам трудовая книжка для выхода на пенсию

При выходе на пенсию иметь при себе трудовую книжку нужно тем казахстанцам, у кого этот документ не оцифрован, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Если у человека есть стаж работы до 1 января 1998 года, трудовая книжка нужна будет, если она еще не оцифрована кадровой службой там, где он работает (…) Если на работе отдел кадров оцифровал его трудовую книжку, и, соответственно, заверил, что он работает, вот его трудовая книжка, и эта информация есть уже в электронной бирже труда, то ему предоставлять эту трудовую книжку не нужно, - пояснила министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова на пресс-конференции после заседания Правительства РК.



Она добавила, что электронная биржа труда, которая также подразумевает оцифровку трудовых договоров и трудовой книжки, начала развиваться в Казахстане с 2015 года. При этом на сегодня нет нормы, которая бы обязывала работодателей оцифровывать трудовые книжки.