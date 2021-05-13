Нужна ли сопроводительная накладная при розничной торговле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев разъяснил, нужна ли сопроводительная накладная на товары при розничной торговле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Понятие «магазины у дома» является обиходным, как известно к таким относятся магазины, которые осуществляют реализацию товаров физическим лицам для использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. В проекте Приказа расширена категория налогоплательщиков, у которых отсутствует требование по оформлению СНТ. Это означает, не требуется оформлять СНТ при реализации товаров не только так называемым «магазинам у дома», а всем категориям налогоплательщиков, осуществляющим реализацию товаров в розничной торговле, в том числе и аптекам», – написал Ерулан Жамаубаев в своем ответе на депутатский запрос.

Отметим, речь идет о проекте приказа МФ РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министерства финансов Республики Казахстан» (далее – проект Приказа).

Вместе с тем, по его словам, во время Пилотного проекта ведутся работы по получению обратной связи от налогоплательщиков в ходе которого, будут совершенствоваться функционал и введены новые упрощения для субъектов предпринимательства.

«Отмечаем, что начиная с 2019 года Комитетом государственных доходов МФ РК (далее – КГД) проводится широкомасштабная разъяснительная работа среди налогоплательщиков. В территориальных подразделениях КГД МФ РК созданы штабы по внедрению СНТ, проводятся прямые эфиры, круглые столы, семинары, вебинары по разъяснению положений СНТ и работе в модуле «Виртуальный склад», в том числе с использованием популярных мессенджеров Instagram, VK, Facebook. На Телеграмм канале созданы чаты «Внедрение СНТ с КГД МФ РК» и «База знаний по СНТ». Разработанные инструктивные материалы по работе с СНТ, информационные и обучающие ролики размещены на канале YouTube – «Внедрение СНТ в РК». Разработаны и размещены на сайте КГД МФ РК Руководство пользователя ИС ЭСФ, которое содержит пошаговое описание бизнес-процессов, связанных с СНТ, а также наглядные видеоуроки по работе в ИС ЭСФ», – отметил министр.

Он также сообщил, что оказывается консультативная помощь налогоплательщикам посредством Службы поддержки ИС ЭСФ.

«Приказом МФ РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министерства финансов Республики Казахстан» от 26 марта 2021 года №253 сроки пилотного проекта перенесены следующим образом: по подакцизной продукции, ввозу товаров на территорию Республики Казахстан, вывозу товаров с территории Республики Казахстан с 31 декабря 2020 года до 1 июля 2021 года; по товарам, по которым ЭСФ подлежат выписке посредством виртуального склада, с 31 декабря 2020 года до 1 ноября 2021 года; по товарам из перечня изъятия ВТО с 1 июля 2021 года до 1 февраля 2022 года. К сведению сообщаем, что проектом Приказа, который размещен на Портале Открытые НПА (LEGALACTS), предусмотрено дополнительное продление сроков пилотного проекта. Все заинтересованные лица, общественные объединения, бизнес ассоциации и налогоплательщики могут принять активное участие в обсуждении данного проекта», – заключил глава ведомства.