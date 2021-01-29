Нужна ли самоизоляция при вакцинации – ответ эксперта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нужна ли самоизоляция при вакцинации от коронавируса, рассказала руководитель управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Нуршай Азимбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На самом деле, самоизоляция нужна для того, чтобы человек не заразил кого-то. В данном случае перед вакцинацией и после вакцинации самоизоляция не нужна для избежания передачи инфекции. Но для того чтобы человек сам не заразился, он должен следить за собой. Человек, который собирается на вакцинацию, должен полностью соблюдать карантинный режим, для того чтобы он в период инкубации не пошел на вакцинацию. То есть до того, как получить прививку, он должен быть здоров, и у него должна успеть выработаться защита», - сказала Нуршай Азимбаева, отвечая на вопросы в ходе лектория по вакцинации.

Она также добавила, что в составе вакцины нет цельного вируса.

«Опасности в этом случае две – привитый человек не заболевает коронавирусом. В составе вакцины нет цельного вируса. В составе вакцины лишь частица гена, который должен в последующем распознать антитела в цельном вирусе. И самоизоляция в этом случае не требуется», - добавила Нуршай Азимбаева.

Ранее она заявила, что в период эпидемиологического неблагополучия привитый человек может являться источником инфекции для окружающих, при этом не заболев сам.

«Очень часто возникает вопрос, если человек привился, то может ли он не соблюдать карантинный режим. Вокруг очень много больных, и человек, который привился, может быть транзитным носителем, носить у себя в ротовой полости инфекцию, при этом сам не заболевая, быть источником распространения болезни. Поэтому в период эпидемиологического неблагополучия надо соблюдать карантинный режим», - сказала Нуршай Азимбаева.





Отметим, что в Казахстане 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

Вакцинация против коронавируса войдет в Национальный календарь прививок Казахстана.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V» в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщила пресс-служба Премьер-Министра РК, на базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин.

Как сообщил позже министр здравоохранения РК Алексей Цой, российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев. Первый этап вакцинации против коронавируса будет осуществляться за счет государства.

Что касается казахстанской вакцины QazCovid-In, то напомним, 4 декабря 2020 года Премьер-Министр РК Аскар Мамин доложил Главе государства Касым-Жомарту Токаеву о ходе разработки казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции. Премьер-Министр сообщил о завершении 1-й и 2-й фаз клинических испытаний 29 ноября. При этом, по словам Аскара Мамина, не было зафиксировано побочных действий, а вакцина показывает высокую эффективность.

С 25 декабря в рамках 3-й фазы клинических испытаний привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.

26 января в ходе расширенного заседания Правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить полноценную подготовку к вакцинации от коронавируса. Глава государства также отметил, что планирует привиться казахстанской вакциной.



