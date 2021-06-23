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    12:45, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Нужна ли ревакцинация в связи с появлением в Алматы «индийского» штамма коронавируса

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, нужна ли ревакцинация в связи с появлением «индийского» штамма коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня вопрос так не стоит, потому что у нас есть официальные заявления разработчиков «Спутник V», что на все известные мутированные штаммы Спутник предохраняет от заражения. Также заявление разработчиков QazVac, что она защищает от всех известных мутированных штаммов», - сказал на брифинге Жандарбек Бекшин.

    По его словам, в Алматы было зарегистрировано 32 случая повторного заражения КВИ. Вакцинировано более 360 тысяч человек.

    «32 случая всего лишь повторных. Есть процент по Спутнику 92% эффективности было заявлено. Не каждый организм обладает одинаковыми способностями на воспроизводство иммунитета. У кого-то хорошо выраженный иммунитет, у кого-то слабо. Есть лица, у которых отсутствует возможность выработки иммунитета, к счастью, их количество очень мизерное», - добавил он.

    Также Жандарбек Бекшин рассказал об «индийском» штамме коронавируса в Алматы.

    Ранее заместитель Бекшина Садвакас Байгабулов рассказал, что в Алматы выявили вероятность циркуляции индийского штамма коронавируса.

    Акимат Алматы принимает меры по усилению контроля в международном аэропорту и на вокзалах города.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество Алматы
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