Нужна ли ревакцинация в связи с появлением в Алматы «индийского» штамма коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, нужна ли ревакцинация в связи с появлением «индийского» штамма коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня вопрос так не стоит, потому что у нас есть официальные заявления разработчиков «Спутник V», что на все известные мутированные штаммы Спутник предохраняет от заражения. Также заявление разработчиков QazVac, что она защищает от всех известных мутированных штаммов», - сказал на брифинге Жандарбек Бекшин.

По его словам, в Алматы было зарегистрировано 32 случая повторного заражения КВИ. Вакцинировано более 360 тысяч человек.

«32 случая всего лишь повторных. Есть процент по Спутнику 92% эффективности было заявлено. Не каждый организм обладает одинаковыми способностями на воспроизводство иммунитета. У кого-то хорошо выраженный иммунитет, у кого-то слабо. Есть лица, у которых отсутствует возможность выработки иммунитета, к счастью, их количество очень мизерное», - добавил он.

Также Жандарбек Бекшин рассказал об «индийском» штамме коронавируса в Алматы.

Ранее заместитель Бекшина Садвакас Байгабулов рассказал, что в Алматы выявили вероятность циркуляции индийского штамма коронавируса.

Акимат Алматы принимает меры по усилению контроля в международном аэропорту и на вокзалах города.