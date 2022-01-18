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Нужна информация о зарплатах членов нового фонда «Қазақстан халқына» - Гражданский альянс Казахстана

18 Января 2022 14:47
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Нужна информация о зарплатах членов нового фонда «Қазақстан халқына» - Гражданский альянс Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Гражданском альянсе Казахстана подняли вопрос отбора членов попечительского совета нового Общественного фонда «Қазақстан халқына», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Уже сейчас видим и слышим первые замечания, нарекания в адрес созданного Фонда. Кто возглавил, кто выбрал? Мы должны верить, что это будет реально народный Фонд и ни одна копейка не уйдет», - высказалась президент альянса Бану Нургазиева на встрече по обсуждению поручений Президента РК от 11 января.

В связи с этим Гражданский альянс Казахстана предлагает сделать запрос в Фонд о положении организации, критериях отбора, стратегии, кому и каким образом будет оказываться помощь, а также информацию о штатном расписании и заработных платах членов попечительского совета.

«Тот фонд, который мы создали, это точно не наш народный фонд – об этом нужно честно говорить. Если мы не хотим снизить доверие к власти после всего того, что произошло, мы не должны это умалчивать», - добавила вице-президент Гражданского альянса Карагандинской области.

По ее мнению, в состав Фонда должны войти меценаты и спонсоры.

Напомним, фонд «Қазақстан Халқына» был создан по инициативе Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Через него планируется решать проблемы в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки, помощи детям с редкими заболеваниями. Также средства будут направлены на строительство спортивных объектов, поддержку культурной сферы, восстановление Алматы после январских событий. Финансирование фонда должно осуществляться из частных и государственных источников. 16 января был избран попечительский совет, председателем которого стал известный кардиохирург, председатель КФ «University Medical Center» Юрия Пя.

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#НПО   #Общество   #Фонд «Қазақстан халқына»  
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Автор:

Анеля Касымова

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