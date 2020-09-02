Нужен стопроцентный охват дошкольным образованием – президент Международного университета «Астана»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Совета директоров, президент Международного университета «Астана»Серик Ирсалиев прокомментировал Послание Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для меня, как для специалиста в области образования, запомнились те вещи, которые касались развития системы образования. Президент еще раз повторил те поручения, которые ранее давал Елбасы – мы должны сделать стопроцентный охват детей дошкольным образованием. Я считаю, что это ключевой момент в развитии всего нашего общества, потому что давно установлено, что чем раньше мы начинаем в человека инвестировать, чем раньше мы его начинаем развивать, тем гораздо более продвинутым он вырастает», - сказал Серик Ирсалиев в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

По его мнению, инвестиции, затраченные на человека в более раннем возрасте, в 2-3 раза выгоднее, чем те, которые вкладываются в него в школьном возрасте, колледже или в вузе.

«88% опосредованной экономии государства за счет дошкольного образования получается только за счет того, что дети, которые посещали дошкольные учреждения, как правило, не становятся на путь преступлений. Во многих странах большинство тюремного населения не посещало детский сад. Через ранние социализацию и развитие детей достигается хороший эффект», - отметил спикер.

«Что касается вузов, я сам сейчас стою у истоков создания университета, и хорошо себе представляю, какой труд надо в это вложить. В то же время Глава государства отметил, что есть университеты, которые просто продают дипломы, это фабрики по печатанию дипломов, реально ничем не наполняемых. Это очень важно, потому что девальвация высшего образования приводит к чрезмерным социальным ожиданиям у молодежи, которые, думая, что раз у него есть диплом, хоть и пустой, реально чего-то ожидают от жизни. Это приводит к какому-то недовольству, неустроенности жизни. Это аспект, который вырастает за рамки образования, и касается всего нашего общества», - заключил С. Ирсалиев.





Напомним, сегодня, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.



