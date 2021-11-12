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Нужен ли тест на антитела при ревакцинации – комментарий Минздрава

12 Ноября 2021 17:56
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Нужен ли тест на антитела при ревакцинации – комментарий Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова рассказала о показаниях к ревакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Разрешается ревакцинация без достижения установленных сроков шесть и девять месяцев, в зависимости от того, какой вакциной вакцинировались для тех, у кого будет тест на антитела отрицательный. То есть не тест на антитела, где прописано какое-то количество антител, я напомню о том, что до сих пор нет никаких научно-подтвержденных данных о том, какой титр антител является защитным и как долго он держится», - сказала Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

«Поэтому для того, чтобы дать возможность людям, у которых антитела отсутствуют получить раньше ревакцинацию, чем установлено, это будет сроком, который мы определили шесть-девять месяцев, наличие отрицательного теста на антитела. В этом случае можно без достижения срока ревакцинации пройти ревакцинацию до нового года или в любое другое время после того, как начнется ревакцинация», - добавила она.

По ее словам, данные касательно иммунитета от вакцины, различные.

«На сегодня есть данные, различные данные о длительности иммунитета, в зависимости от вакцины, от семи месяцев до года. Но мы, учитывая опыт, который сегодня есть в мире по введению ревакцинации, мы долго обсуждали, долго рассматривали, изучали международный опыт, все подходят в основном во всех странах ревакцинация рекомендуется через шесть-девять месяцев, плановая. Но учитывая, что сегодня опять-таки есть лица, у которых возможно иммунитет будет низкий, мы эту категорию людей и включаем, чтобы они могли получить ревакцинацию, не дожидаясь достижения срока», - заключил А. Есмагамбетова.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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