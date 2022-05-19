19 Мая 2022 14:59

Нуждаются ли производители вредных продуктов в более консервативном регулировании?

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Эксперты считают, что повышенные налоговые ставки на вредные для здоровья продукты помогут ограничить их потребление среди населения, передает МИА «Казинформ».

Ограничений на производство, продажу и потребление алкоголя, табака и прочих товаров, которые несут вред здоровью человека, в мире существует столько, что впору говорить об отдельной отрасли, связанной с ними. Ограничения эти в разных странах отличаются друг от друга: где-то прибегают к радикальным запретам, другие же - к более гибким законодательным ограничениям и стимулируют производителей создавать менее вредную продукцию. Конечно, насколько это возможно. Эта тема порождает чуть ли не самые ожесточенное дискуссии: споры и противоречия здесь ведутся между теми экспертами, которые выступают за жесткие ограничительные меры, в том числе налоговые, для снижения доступа к продуктам, несущим определенный вред здоровью (табак, сахар, алкоголь и др). Другая группа экспертов говорит, что там, где запреты не работают, в ход должны идти инструменты снижения риска, в частности налогообложение, стимулирующее потребителя делать выбор в пользу продуктов со сниженным вредом. Где истина?

Золотая середина

Исторически, одна из основных целей регулирования вредных для здоровья продуктов – попытка наполнить бюджет страны. Делается это посредством налога «на вред». Этим словом обозначают акциз, которым облагают определенные категории товаров народного потребления. Акцизом облагается как алкоголь и табачные изделия, так и топливо, легковые машины, а в некоторых случаях даже азартные игры.

Повышенные налоговые ставки могут также помочь и в контексте здоровья населения. Согласно данным ВОЗ, повышение налогов на табак оказалось самым эффективным способом для снижения его потребления. По расчетам ВОЗ, если все страны увеличат акцизы на каждую пачку сигарет на 50%, то количество курильщиков сократится на 49 млн человек, что позволит предотвратить, по меньшей мере, 11 млн случаев смерти.

«В среднем, увеличение цены путем повышения налогов на табачные изделия на 10% сократит потребление табака на 4% в странах с высоким уровнем доходов и примерно на 5% в странах с низким и средним уровнями доходов», - отмечают эксперты ВОЗ.

У этого вопроса, конечно, существует и другая сторона. ВОЗ фиксирует обратную реакцию со стороны части курильщиков: они переходят на другие менее качественные марки продукции, покупают продукт на черном рынке, или ввозят из-за рубежа. Именно для того, чтобы снизить эти риски, страны разрабатывают собственные концепции снижения вреда от курения. Развитые страны предпочитают применять дифференцированный подход к налогообложению подобных продуктов или же используют другие гибкие инструменты регулирования. Правительство Японии, например, поддерживает новые бездымные продукты: они регулируют их другим образом, который отличается от традиционных сигарет. Всего за три года количество курильщиков там упало на 30%.

В Великобритании Минздрав не только регулирует табачные и бездымные продукты разными методами, но и проводил общественную информационную кампанию. Ее цель - стимулировать людей снижать вред и переходить с обычных сигарет на электронные устройства. Благодаря такой политике количество курильщиков снизилось до 14,7%. В США, по данным Центра исследований табака и здоровья штата Пенсильвания, электронные сигареты и изделия с нагреваемым табаком играют большую роль в отказе американцев от обычных сигарет. За последние несколько лет продажи традиционных сигарет в стране упали практически на 48%.

Социолог, президент Центра социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмира Илеуова отмечает, что опыт запретов и радикальной борьбы с алкогольной зависимостью и табакокурением уже был, это пройденный этап.

«Результаты есть – это оказалось бесполезным. Была ведь борьба в свое время с алкоголизацией, заводы по производству крепких напитков закрылись, виноградники срубили и это привело к росту числа потребителей алкоголя. Причем более некачественного», - подчеркивает она.

По ее словам, такая же ситуация наблюдается и с курильщиками.

«Курить сегодня в общественном месте запрещено, в заведениях тоже», - приводит она.

Эксперт отмечает и борьбу с сахаросодержащими напитками.

«Ограничить рекламу сладких напитков требуют по телевидению, но целевая аудитория подобных напитков разве смотрит только телевизор? Все это они могут находить и в интернете», - рассуждает она.

В заключение, эксперт подчеркнула важность качественной образовательный и просветительской работы, которая должна сопровождать налоговую дифференциацию.