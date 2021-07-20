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Нуждающимся жителям столицы развозят жертвенное мясо в Курбан айт

20 Июля 2021 18:46
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Нуждающимся жителям столицы развозят жертвенное мясо в Курбан айт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные волонтеры в Курбан айт развозят жертвенное мясо нуждающимся жителям города. В этом году жертвоприношение осуществляется только онлайн посредством сайта qurban2021.kz, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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«Поздравляем всех со священным праздником Курбан айт. Сегодня совместными усилиями акимата столицы и муфтията организовано онлайн жертвоприношение через сайт qurban2021.kz. Все мясо, привезенное со специальных мест для жертвоприношения, волонтеры помогают разделывать, распределять, автоволонтеры развозят эти пакеты на своих машинах по адресам. Работа ведется с раннего утра», - сообщил руководитель Центра изучения религии Нур-Султана Мади Тайпин.

По информации организаторов, на сайт qurban2021.kz от нуждающихся в помощи многодетных, малообеспеченных семей поступило свыше 3 тысяч заявок на получение жертвенного мяса.

«Раздается мясо, которое предназначено для людей из социально уязвимых семей, для людей, которые находятся за чертой бедности. В раздаче в этом году задействовано более 100 волонтеров и автоволонтеров столицы», - прокомментировал заместитель руководителя КГУ «Астана Жастары» Аян Ерментаев.

Напомним, в целях обеспечения общественной безопасности и недопущения массового сбора людей, традиционные места для забоя скота - рынки, крестьянские хозяйства - закрыты.

«Пусть Всевышний дарует вам здоровья. Сейчас самое главное для всех – здоровье, остальное все прибудет. Спасибо за помощь, за то, что никогда не забываете», - поблагодарила волонтеров жительница столицы Карлыгаш Акжигитова.

«Большое спасибо акимату города и волонтерам за оказанную помощь. Хочется пожелать всем благополучия, с праздником Курбан айт!» - выразила благодарность астанчанка Алия Амиргазина.


Напомним, Курбан айт в этом году отмечается с 20 по 22 июля.

Жителям и гостям столицы не следует забывать о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и ограничительных мер, чтобы не подвергать опасности свое здоровье.


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#Нур-Султан   #Благотворительность   #Социальная поддержка   #Акимат   #Видео   #Общество  
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