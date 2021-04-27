Нуждающимся жителям Нур-Султана раздали 350 продуктовых наборов в честь Рамадана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представители Турецкого агентства по сотрудничеству и координации при Министерстве Культуры и Туризма Республики Турции в РК (ТИКА) подготовили для нуждающихся в Казахстане более тысячи продуктовых коробок в честь месяца Рамадан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего агентство собрало 1,2 тысячи коробок. Из них 350 распределены для жителей Нур-Султана, 700 коробок – для студентов общежитий Международного казахско-турецкого университета в Туркестане, остальные 150 коробок будут распределены по Шымкенту и окрестным районам.

«В коробку здесь мы положили в первую очередь сладости для детей. Затем 5 кг муки, 5 кг риса, 5 кг сахара, 5 кг макаронных изделий, соль, подсолнечное масло, томаты и другие продукты собирались из расчета питания одной семьи на месяц. Стоимость одной коробки составляет около 35 долларов. Списки нуждающихся семей были получены от акиматов, и наши сотрудники собственноручно собрали каждый ящик и сами раздали их нуждающимся. Кроме того, в Рамадан мы планируем организовать отдельное мероприятия для детей-сирот»,- сказал координатор TIKA в Казахстане Исмаил Гюрлек.