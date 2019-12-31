Нуждающимся установят ещё около 90 датчиков угарного газа в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Благотворительная акция властей и спасателей продолжится до апреля, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы планируем установить порядка ещё 80-90 датчиков, но это будет осуществлено после Нового года. Акция будет продолжаться до конца отопительного сезона – до апреля», - заявил начальник управления по чрезвычайным ситуациям Павлодара Ренат Валишанов.

В ходе акции «Забота» заместитель акима Павлодара Светлана Гладышева и сотрудники УЧС Павлодара посетили несколько домов, где проживают граждане из социально-уязвимых категорий населения. Павлодарцам установили автономные датчики угарного газа.

«Жители получили памятки по пожарной безопасности в быту при печном отоплении», - добавили в акимате города.

По информации властей, во многих жилых домах Павлодара до сих пор стоят печи - хозяева отапливают дома традиционным дровяным и угольным способом.





Фото акимата Павлодара.