Нуждающимся установят ещё около 90 датчиков угарного газа в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Благотворительная акция властей и спасателей продолжится до апреля, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы планируем установить порядка ещё 80-90 датчиков, но это будет осуществлено после Нового года. Акция будет продолжаться до конца отопительного сезона – до апреля», - заявил начальник управления по чрезвычайным ситуациям Павлодара Ренат Валишанов.
В ходе акции «Забота» заместитель акима Павлодара Светлана Гладышева и сотрудники УЧС Павлодара посетили несколько домов, где проживают граждане из социально-уязвимых категорий населения. Павлодарцам установили автономные датчики угарного газа.
«Жители получили памятки по пожарной безопасности в быту при печном отоплении», - добавили в акимате города.
По информации властей, во многих жилых домах Павлодара до сих пор стоят печи - хозяева отапливают дома традиционным дровяным и угольным способом.
Фото акимата Павлодара.
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