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Нуждающимся семьям раздали мясо в столице
9 Июля 2022 19:34

Нуждающимся семьям раздали мясо в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в день праздника Курбан айт столичные волонтеры раздали мясо малообеспеченным семьям и нуждающимся, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Курбан Айт - праздник, отмечаемый мусульманами всего мира через 70 дней после окончания священного месяца Рамадан. В этот день мусульмане посещают мечеть, совершают специальный айт-намаз, навещают родственников. Также мусульмане приносят в жертву скот и оставляют часть мяса семье, треть - нуждающимся, а остальную часть мяса - родственникам или соседям, оказавшимся в трудной ситуации.

Акиматом Нур-Султана, автоволонтерами, волонтерами МРЦ «Астана жастары» была организована раздача мяса малообеспеченным семьям и нуждающимся.

«К празднику Курбан айт мы совместно с активной молодежью города Нур-Султана, жителями города, представителями районных акиматов, городских управлений в течение трех дней организуем раздачу мяса нуждающимся гражданам. В сегодняшнем мероприятии принимают участие волонтеры и автоволонтеры. Их общее количество превышает 500. Данное мероприятие проводится при поддержке акимата на постоянной основе в течение последних пяти лет», – сказал руководитель отдела Управления по вопросам молодежной политики Аян Ерментаев.

Главная цель этого мероприятия – исполнение долга в священный праздник, помощь нуждающимся. Один из тех, кто причастен к этим благим делам – волонтер Дамир Айтымов.

«Это мероприятие, приуроченное к празднованию Курбан айта, имеет большое значение. Часть жертвенного мяса мы раздаем малообеспеченным семьям и нуждающимся. Настроение отличное. Рад, что я здесь и участвую в благородном деле», - говорит волонтер Дамир Айтымов.

Стоит отметить, что столичные волонтеры и на предыдущих праздниках раздали продовольственные корзины нуждающимся семьям.

Напомним, что жертвоприношение в убойных пунктах, закрепленных в Нур-Султане, проходило с 8.00 до 18.00 часов. А также сделать это можно было онлайн через сайт Духовного управления мусульман Казахстана. Для убоя скота в столице определили 7 мест.

В дни праздника Курбан айт круглосуточно работает Call-center «109» для получения информации о жертвоприношениях и по другим религиозным вопросам.


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