Нуждающимся гражданам будут бесплатно проводить зубопротезирование в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением маслихата города Нур-Султана в рамках социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан, кроме протезов из драгоценных металлов, предоставляются бесплатные услуги по зубопротезированию, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима столицы.

К категории нуждающихся граждан относятся участники и инвалиды Второй мировой войны и лица, приравненные к ним, пенсионеры по возрасту, инвалиды, малообеспеченные граждане.

Участникам и инвалидам Второй мировой войны услуги предоставляются вне очереди. Остальные категории граждан обслуживаются в порядке очереди.

Для получения социальной помощи заявитель представляет в столичное управление занятости и социальной защиты заявление, копию документа, удостоверяющего личность, медицинское заключение о необходимости зубопротезирования.

Следует отметить, что социальная помощь на зубопротезирование предоставляется один раз в два года участникам и инвалидам Второй мировой войны, а также лицам, приравненным к ним по льготам и гарантиям, пенсионерам по возрасту. При наличии медицинских показаний в рамках социальной помощи на зубопротезирование осуществляется также предпротезная санация полости рта, включающая лечение кариеса зубов, заболеваний пародонта и удаление зубов.

В настоящее время проводится процедура госзакупок. Итоги конкурса будут подведены в конце февраля текущего года. После заключения договора поставщик услуг оповестит о месте и дате проведения записи по предоставлению услуг зубопротезирования в СМИ.

Для более подробной информации можно обратиться в управление занятости и социальной защиты по адресу: улица Достык, 13, тел. 55-68-45, 55-68-22, 55-68-34.