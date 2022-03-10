Нуждающихся казахстанцев будут выявлять с помощью специальной системы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов рассказал о внедрении системы раннего выявления нуждающихся граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По направлению содействия занятости населения в результате экспертизы информационных систем будет внедрена система раннего выявления граждан, нуждающихся в социальной поддержке и занятости», - сказал Серик Шапкенов на заседании Правительства.

При этом посредством Цифровой карты семьи будет разработан портрет граждан, не имеющих социального статуса, нуждающихся в поддержке, и определены их конкретные потребности.

Ранее министр поделился планами ведомства по повышению доходов населения.

В частности, в рамках работы по созданию новых рабочих мест МТСЗН разрабатывает электронный сервис «платформенная работа» с целью перехода деятельности фрилансеров в цифровой формат. Это позволит легко регистрировать деятельность самозанятых граждан на различных платформах, быстро находить нужных специалистов, защищать трудовые права и официально оформлять отношения с заказчиками.

Кроме того, была сокращена квота на привлечение иностранной рабочей силы по 3 и 4 категориям (специалисты и квалифицированные рабочие) на 4,7 тыс. человек.