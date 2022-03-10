РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:19, 10 Март 2022 | GMT +6

    Нуждающихся казахстанцев будут выявлять с помощью специальной системы

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов рассказал о внедрении системы раннего выявления нуждающихся граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По направлению содействия занятости населения в результате экспертизы информационных систем будет внедрена система раннего выявления граждан, нуждающихся в социальной поддержке и занятости», - сказал Серик Шапкенов на заседании Правительства.

    При этом посредством Цифровой карты семьи будет разработан портрет граждан, не имеющих социального статуса, нуждающихся в поддержке, и определены их конкретные потребности.

    Ранее министр поделился планами ведомства по повышению доходов населения.

    В частности, в рамках работы по созданию новых рабочих мест МТСЗН разрабатывает электронный сервис «платформенная работа» с целью перехода деятельности фрилансеров в цифровой формат. Это позволит легко регистрировать деятельность самозанятых граждан на различных платформах, быстро находить нужных специалистов, защищать трудовые права и официально оформлять отношения с заказчиками.

    Кроме того, была сокращена квота на привлечение иностранной рабочей силы по 3 и 4 категориям (специалисты и квалифицированные рабочие) на 4,7 тыс. человек.


    Теги:
    Правительство Социальная поддержка Минтруда РК Правительство РК Главная Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Сегодня, 10:26
    Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 10:21
    2 616 515 человек старше 60 лет проживают в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!