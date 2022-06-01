1 Июня 2022 18:16

Нуждающиеся в особом уходе дети посетили культурные объекты в Боровом

БОРОВОЕ. КАЗИНФОРМ - 107 столичных детей, которые нуждаются в особом уходе, посетили вместе с родителями несколько историко-культурных и познавательных мест в Боровом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш фонд работает с 2009 года. Мы воспитываем детей, которые нуждаются в особом уходе. Ежегодно к 1 июня - Международному дню защиты детей - мы привозим детей в Боровое на отдых и посещаем культурные объекты. Последние 2 года был перерыв из-за пандемии. В этом году нам повезло и мы смогли снова порадовать детей в честь праздника. Работу с детьми, которые нуждаются в особом уходе, мы начали еще в 2003 году в Кокшетау. С тех пор мы организуем различные мероприятия на районном, областном и республиканском уровнях. Нам помогают частные спонсоры. У каждого ребенка своя специфика, нужен уход. Они не выходят из дома, находятся под присмотром родителей», - рассказывает руководитель благотворительного фонда для особенных детей «Кулыншак» Амангельды Каирбеков.

В рамках праздничного тура столичные ребята осмотрели несколько мест в Боровом: исторический музей «Ботай-Бурабай», площадь «Абылай хана», мультимедийный интерактивный комплекс и визит-центр «Бурабай даму».

«Диагнозы у детей разные: аутизм, синдром Дауна, астма и так далее. Прогулка детей на таком чистом и свежем воздухе, безусловно, положительно скажется на их моральном состоянии и придаст хороший импульс. В Боровое приехали 107 детей с родителями. Мы надеемся, что праздничная программа понравится им», - говорит Амангельды Каирбеков.

В ходе поездки детей сопровождает детский врач. В случае необходимости он всегда придет на помощь.

«У меня 8 детей: 5 дочерей и 3 сына. Два ребенка нуждаются в особом уходе. Они с 2017 года находятся на попечении благотворительного фонда «Кулыншак». Один ребенок с диагнозом аутизм, у второго несколько болезней. Фонд постоянно проявляет заботу о наших детях, организует различные мероприятия. Вот и сегодняшнее путешествие очень понравилось нашим детям», - делится Зульфия Тлеуова.

Данный тур проводится фондом «Кулыншак» при поддержке Управления Делами Президента РК.