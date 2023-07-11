Нуржан Утепбаев возглавил управление предпринимательства ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Агентством по делам государственной службы РК, распоряжением акима области на должность руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Западно-Казахстанской области назначен Утепбаев Нуржан Сапаргельдиевич, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.



Нуржан Утепбаев родился в 1984 году. Образование - высшее. Окончил Атырауский Государственный университет имени Х.Досмухамедова по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2006 году юристом юридического отдела Атырауского филиала АО «БанкЦентрКредит».

В разные годы был советником по визовой поддержке «Аджип ККО», супервайзер по поддержке корпоративной деятельности филиала «Эн Си Продакшн Оперейшнс компании Би Ви», директор КГКП «Областной профессиональный спортивный клуб по хоккею «Бейбарыс-Атырау», заместитель директора Центра по развитию инноваций «Almaty Innovations» АО «Центр развития г.Алматы», региональный директор по Западно-Казахстанской области АО «Национальная компания «Kazakh Invest».

До назначения занимал должность председателя Правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «AQJAIYQ».