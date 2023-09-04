Нуржан Нуржигитов возглавил Министерство водных ресурсов и ирригации РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о назначении Нуржана Нуржигитова министром водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Назначить Нуржигитова Нуржана Молдияровича министром водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности», - говорится в тексте документа.

Нуржигитов Нуржан Молдиярович родился в 1967 году, образование высшее. В 1991 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт ордена Трудового Красного Знамени по специальности «Инженер-механик», в 2008 году - Жамбылский гуманитарно-технический университет по специальности «Экономика». Кандидат технических наук, почетный профессор Казахского национального аграрного университета.

Трудовую деятельность начал в 1991 году механиком в колхозе имени Максима Горького Жуалынского района.

1992 - 1996 гг. - главный инженер агрообъединения им. Толе би Жуалынского района.

1996 - 1997 гг. - специалист, главный специалист отдела сельского хозяйства аппарата акима Жуалынского района.

1997 - 2003 гг. - главный специалист отдела экономики аппарата акима Жуалынского района.

2003 - 2006 гг. - заведующий общим отделом аппарата акима Жуалынского района.

2006 - 2008 гг. - начальник отдела предпринимательства акимата Жуалынского района.

В 2008 году - главный инспектор акима области в отделе организационно-инспекторской и кадровой работы аппарата акима Жамбылской области.

2008 - 2011 гг. - заведующий отделом развития мониторинга качества оказания государственных услуг аппарата акима Жамбылской области.

2011 - 2014 гг. - заместитель руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы по Жамбылской области.

2014 - 2015 гг. - руководитель управления государственной службы и профилактики коррупции департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области.

2015 - 2018 гг. - руководитель управления сельского хозяйства Жамбылской области.

2018 - 2019 гг. - руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области.

2019 - 2021 гг - аким Байзакского района Жамбылской области.

С апреля 2021 г. по апрель 2022 года - заместитель акима Жамбылской области.

С 7 апреля 2022 года - аким Жамбылской области.