Нуржан Ильяш возглавил управление по вопросам молодежной политики Карагандинской области
Назначен руководитель управления по вопросам молодежной политики Карагандинской области. Им стал Нуржан Ильяш, передает корреспондент агентства Kazinform.
Нуржан Ильяш имеет высшее образование по специальности «всемирная история и правоведение».
Трудовую деятельность начал в 1999 году учителем в средней школе № 23 Каркаралинского района. Затем работал заместителем директора по воспитательной работе в этом же учебном заведении, преподавателем кафедры социально-гуманитарных дисциплин в университете имени Д. Кунаева Караганды.
На государственной службе с 2013 года. Был главным специалистом, руководителем отделов в управлении внутренней политики Карагандинской области.
С июня 2022 года и до настоящего назначения руководил отделом внутренней политики города Караганды.