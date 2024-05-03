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    18:38, 02 Май 2024 | GMT +6

    Нуржан Ильяш возглавил управление по вопросам молодежной политики Карагандинской области

    Нуржан Ильяш возглавил управление по вопросам молодежной политики Карагандинской области
    Фото: акимат Карагандинской области

    Назначен руководитель управления по вопросам молодежной политики Карагандинской области. Им стал Нуржан Ильяш, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Нуржан Ильяш имеет высшее образование по специальности «всемирная история и правоведение».

    Трудовую деятельность начал в 1999 году учителем в средней школе № 23 Каркаралинского района. Затем работал заместителем директора по воспитательной работе в этом же учебном заведении, преподавателем кафедры социально-гуманитарных дисциплин в университете имени Д. Кунаева Караганды.

    На государственной службе с 2013 года. Был главным специалистом, руководителем отделов в управлении внутренней политики Карагандинской области. 

    С июня 2022 года и до настоящего назначения руководил отделом внутренней политики города Караганды.

    Теги:
    Регионы Казахстана Назначения Акимат Карагандинская область Молодежь
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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