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Нуржан Ашимбетов освобожден от должности акима Аксу

Автор:  
Антон Гагарин
21 Мая 2021, 23:58
Нуржан Ашимбетов освобожден от должности акима Аксу

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Нуржан Ашимбетов освобожден от должности акима города Аксу, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

«В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», подпунктами 9), 16) статьи 59 Закона РК от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан», Указом Президента РК от 29 марта 2002 года № 828 «О некоторых вопросах кадровой политики в системе органов государственной власти» распоряжением акима Павлодарской области Нуржан Кемерович Ашимбетов освобожден от должности акима города Аксу», - сообщили в пресс-службе акима Павлодарской области.

Напомним, Нуржан Ашимбетов был назначен акимом города Аксу в январе 2021 года.


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