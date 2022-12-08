Нурторе Жусип возглавил комитет по социально-культурному развитию и науке Сената

8 Декабря 2022, 10:55

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Нурторе Жусип назначен председателем комитета по социально-культурному развитию и науке Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На должность председателя комитета по социально-культурному развитию и науке мы предлагаем Нурторе Жусипа. Он начинал свою трудовую деятельность в Павлодарской области в редакции газеты, окончил Казахский национальный университет, работал в разных изданиях, был редактором газеты, является деятелем казахской журналистики, с 2019 года - депутат Сената и член этого комитета», - сказала депутат Динар Нукетаева на пленарном заседании Сената.

Нурторе Байтелесович Жусип родился 29 апреля 1961 года в поселке Кердели Чиелийского района Кызылординской области. В 1984 году окончил факультет журналистики Казахского государственного университета им. Кирова

С 2017 года - член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан

Автор книг: «Біз кімнен кембіз?» (2001), «Қазақтың қызы» (2004), «Елес пен белес» (2006), «Мың құмырсқа және Біз».

Трудовой путь начал журналистом агропромышленного отдела Павлодарской областной газеты «Сары Арка самалы». В этой газете работал заведующим отделом транспорта и коммуникаций, заместителем главного редактора.

С 1990 по 1996 годы — старший корреспондент, заместитель главного редактора по экономическим вопросам республиканской газеты «Егемен Казакстан».

С 1996 по 2002 годы — главный редактор газет «Жас Алаш», «Ак жол Казахстан», «Егемен Казахстан», «Астана Хабары».

С 2008 года по настоящее время — главный редактор республиканской общественно-политической ежедневной газеты «AIQYN».

12 августа 2019 года Указом Президента Республики Казахстан назначен депутатом Сената Парламента Республики Казахстан.

Член партии «AMANAT».

Фото: senate.parlam.kz