Нурторе Жусип - о ситуации в стране: Это критический час для каждого казахстанца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Нурторе Жусип выразил свое мнение касательно сложившейся социально-экономической ситуации в стране. По его словам, это критический час для каждого гражданина страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ситуацию в стране на полный контроль взял Глава государства. В этой связи в Акорде прошло оперативное совещание, Президент принял отставку Правительства. Пока сформируется новый состав Правительства, обязанности Премьер-Министра будет исполнять Алихан Смаилов. Текущую обстановку в стране можно назвать критическим часом для каждого гражданина, потому что на чаше весов стоят Независимость и судьба народа. Народ выдвинул свои требования, власть услышала, принято решение снизить цену на газ до 50 тенге в двух регионах страны», - сказал Нурторе Жусип.

По его словам, требования и окончательные решения должны приниматься путем построения конструктивного диалога.

«Население должно проявить спокойствие, следует решить проблему в рамках закона. Волнение народа связано с обострением инфляции. Президент открыто сказал о том, что в этом есть вина Правительства. К этому можно добавить нестабильность цен в стране. То, что население выдвигает социально-экономические требования, показывает обострение ситуации в стране. Поэтому перед Правительством, которое будет сформировано, стоит задача урегулирования социального положения народа. В стране также наблюдалось повышение цены на газ, бензин и дизель. В этой связи считаю, что следует пересмотреть нефтегазовую политику и оперативно урегулировать ситуацию», - считает народный избранник.

Депутат Сената Парламента призвал народ сохранять спокойствие.

«Согласно закону, хотелось бы, чтобы население соблюдало правила мирного митинга. Провокации и беспорядки не решат проблему, напротив усугубят их. Поэтому следует не поддаваться лишним эмоциям. Самое главное - целостность Независимости и благополучие населения», - добавил Нурторе Жусип.