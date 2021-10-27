Нурторе Жусип назначен председателем Ассоциации казахскоязычных СМИ за рубежом
На заседании присутствовали заместитель председателя правления АО «РТРК «Qazaqstan» Макпал Жумабай, вице-президент Фонда соотечественников Магауия Сарбасов, директор телеканала «Balapan» Кымбат Досжан, председатель правления АО «МИА «Казинформ» Елдос Наширали, президент ОО «Клуб главных редакторов» Бибигуль Жексенбай и руководители ряда отечественных казахскоязычных СМИ. В формате Zoom подключились представители казахскоязычных СМИ за рубежом.
Кандидатуру Нурторе Жусипа на пост председателя предложил вице-президент Фонда соотечественников Магауия Сарбасов. Все единогласно поддержали кандидатуру сенатора.
«Фонд «Отандастар» сделал смелый шаг, объединив на одной информационной площадке наших братьев и сестер за рубежом. Наблюдая за выступлением наших коллег – казахскоязычных СМИ за рубежом, почувствовали их трепетное отношение, любовь к Казахстану. Хочется, чтобы эта инициатива проложила путь для дальнейшей реализации задач. Призываю всех активно работать в этом направлении», - сказал Нурторе Жусип.
В ходе встречи было утверждено положение Ассоциации казахскоязычных СМИ за рубежом, представлен план работы на 2021-2022 год, в рамках которого предложено организовать встречу с представителями казахскоязычных СМИ за рубежом, выпускать сборник ведущих изданий, организовать конкурс среди зарубежных журналистов.
Нурторе Жусип в завершение встречи вручил удостоверение одному из первых членов Ассоциации - корреспонденту журнала «Казах ели» Динаре Кожабаевой. Отметим, что журнал издается в Турции.