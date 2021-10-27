НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский журналист, депутат Сената Парламента РК, заслуженный деятель Нурторе Жусип назначен председателем Ассоциации казахскоязычных СМИ за рубежом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании присутствовали заместитель председателя правления АО «РТРК «Qazaqstan» Макпал Жумабай, вице-президент Фонда соотечественников Магауия Сарбасов, директор телеканала «Balapan» Кымбат Досжан, председатель правления АО «МИА «Казинформ» Елдос Наширали, президент ОО «Клуб главных редакторов» Бибигуль Жексенбай и руководители ряда отечественных казахскоязычных СМИ. В формате Zoom подключились представители казахскоязычных СМИ за рубежом.

Кандидатуру Нурторе Жусипа на пост председателя предложил вице-президент Фонда соотечественников Магауия Сарбасов. Все единогласно поддержали кандидатуру сенатора.

«Фонд «Отандастар» сделал смелый шаг, объединив на одной информационной площадке наших братьев и сестер за рубежом. Наблюдая за выступлением наших коллег – казахскоязычных СМИ за рубежом, почувствовали их трепетное отношение, любовь к Казахстану. Хочется, чтобы эта инициатива проложила путь для дальнейшей реализации задач. Призываю всех активно работать в этом направлении», - сказал Нурторе Жусип.

В ходе встречи было утверждено положение Ассоциации казахскоязычных СМИ за рубежом, представлен план работы на 2021-2022 год, в рамках которого предложено организовать встречу с представителями казахскоязычных СМИ за рубежом, выпускать сборник ведущих изданий, организовать конкурс среди зарубежных журналистов.

Нурторе Жусип в завершение встречи вручил удостоверение одному из первых членов Ассоциации - корреспонденту журнала «Казах ели» Динаре Кожабаевой. Отметим, что журнал издается в Турции.