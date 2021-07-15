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Нурторе Жусип и Султанбек Макежанов встретились с преподавателями КазНУ им. Аль-Фараби

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
15 Июля 2021, 11:02
Нурторе Жусип и Султанбек Макежанов встретились с преподавателями КазНУ им. Аль-Фараби

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках выезда депутатов в регионы сенаторы Нурторе Жусип и Султанбек Макежанов посетили Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Во время визита депутаты встретились с научно-преподавательским составом и руководством высшего учебного заведения, а также ознакомились с материально-технической базой университета.

В ходе встречи Нурторе Жусип рассказал педагогам о принятых Сенатом за прошедшую сессию законах, направленных на улучшение качества жизни и благосостояния граждан страны, развитие сферы образования и науки.

Отдельно обсуждались актуальные проблемы качества юридического образования и пути их решения. В связи с этим Султанбек Макежанов поделился своими предложениями по повышению качества юридического образования в высших учебных заведениях и организациях послевузовского образования.

Также сенаторы отметили что в нынешней пандемийной реальности одной из первостепенных задач в сфере образования становится своевременный анализ актуальной ситуации, принятие наиболее адекватных мер, учитывающих специфику учебных заведений и поддержка всех участников образовательной системы: учащихся, их родителей, педагогов и администрации на всех уровнях. По мнению депутатов, сейчас важно тщательным образом документировать предпринимаемые действия и их последствия для дальнейшего анализа их применимости в системе образования. Кроме того, необходимо учитывать международный опыт и использовать наиболее эффективные практики.


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