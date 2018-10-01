Нуртас Адамбай презентовал свой новый фильм. И это не комедия

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Социальная тематика нашла отражение в новом фильме казахстанского режиссера, продюсера и актера Нуртаса Адамбая, известного всем по своим комедиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фильм «Лифт» - вторая драматическая картина в портфолио экс-КВНщика, автора комедийного образа келинки Сабины Нуртаса Адамбая. Первый его трагический фильм «Тараз», как признался сам Адамбай, удалось окупить, но в случае с «Лифтом» он не ставит цели заработать большие деньги, этот проект для него - творческая необходимость.

«Попробовав снять криминальную драму «Тараз», я понял, что такого рода кино очень интересно, его увлекательнее снимать, чем комедии. И очень захотел развиваться именно в направлении серьезного кино, которое заставляет зрителя о чем-то задуматься.

Идея «Лифта» зародилась во время съемок «Тараза». Сценарий долго переделывал, дописывал, работа заняла намного больше времени, чем над остальными картинами. В плане сценария «Лифт» дал очень многое, разведал потаенные углы этого жанра. Если внутреннее творчество требует что-то сделать, важно его не предавать, не бежать за длинным рублем», - рассказал на презентации картины Нуртас Адамбай.

Он не планирует отказываться от комедий в будущем, но и драмы забывать не хочет.

«Людям нравятся комедии, они нуждаются в позитивном кино. Они могут подарить им доброту и тепло, особенно когда показываешь с юмором семьи, отношения. Это - как солнце.

Драмы - это депрессняк, дождь за окном, но потом рано или поздно появляется солнце. Мы решили чередовать комедии и драмы. Потому что и настроение бывает разное. Когда мне грустно, лучше получаются драмы, когда весело - комедии. Я рад, что столкнулся с драмой «Лифт», рад, что мы на нем набили себе «шишек», набрали большой опыт, именно во время этих съемок появлялось ощущение, что мы как будто никогда не снимали, приходилось некоторые вещи открывать для себя заново», - пояснил Нуртас Адамбай.

По сюжету, сын владельца небоскреба Тимур (Жандос Айбасов) и только устроившийся на работу охранником мужчина предпенсионного возраста Аскар (Исбек Абильмажинов ) застревают в лифте на трое суток - здание еще не сдано в эксплуатацию, лифтеры придут лишь в понедельник, а сеть не ловит. За это время, проведенное в замкнутом пространстве, произойти может, что угодно, и знать об этом будут только двое.

Как признался Нуртас Адамбай, главная сложность работы над «Лифтом» - действие картины разворачивается в замкнутом пространстве закрытого лифта, и сценарий нужно было писать, как театральную пьесу, построив его исключительно на диалогах. Тем не менее, итоговый вариант получился добротным.

Актеров на все роли выбрали практически сразу. Гульназ Жоланова идеально вошла в образ героини, чистой и светлой, которую бросать не хочется, которой невозможно не сопереживать, а Жандоса Айбасова и Исбека Абильмажинова Адамбай изначально видел в роли Тимура и Аскара соответственно.

«Это первый мой фильм, в котором я сам не снимаюсь. И это, на самом деле, классно - не сниматься, а сидеть перед монитором. Я впервые себя почувствовал режиссером именно на этой картине. Я адекватно отношусь к себе, понимал, что роли в этом фильме совсем не под меня», - признался Нуртас Адамбай.

Говоря о главном посыле фильма, его автор сказал, что «Лифт» - возможность для человека остановиться, понять, в правильном ли направлении он идет.

«Когда мне предложили роль, я прочитал сценарий, и он мне очень понравился, там много социальных проблем, которые у нас существуют. В финальной версии, конечно, сократили, но получилось все равно жизненно. Играл с удовольствием. Спасибо партнерам и съемочной группе. Слаженно день и ночь работали», - добавил актер Исбек Абильмажинов.

Фильм снят за 14 дней в Алматы и Алматинской области, общий бюджет составил 100 тысяч долларов.

«Лифт» стартует в казахстанском прокате 11 октября, далее его повезут на международные кинофестивали.

Среди ближайших проектов команды - выход на экраны семейной комедии «Кудалар», где Нуртас Адамбай снова примерит женский образ, а весной 2019 года стартуют съемки фильма «Аким», где главную роль вновь сыграет Гульназ Жоланова. Также у Адамбая есть замороженный проект третьей драмы «Прости».



Фото: brod.kz