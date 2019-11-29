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вчера 23:39
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вчера 22:36
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Нурсултану Назарбаеву присвоен статус Почетного Председателя Консультативной встречи глав государств ЦА
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - На второй Консультативной встрече в Ташкенте руководителями делегаций было принято решение о присвоении Нурсултану Назарбаеву статуса Почетного Председателя Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, передает МИА «Казинформ».
Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Первого Президента РК - Елбасы Айдос Укибай.
Как сообщалось ранее, вторая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии проходит в Ташкенте.
В переговорах приняли участие президенты Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев. Консультативную встречу лидеров центральноазиатских стран открыл Президент РУ Шавкат Мирзиеев.
На повестке встречи - вопросы региональной политики, сотрудничество в торгово-экономических, инвестиционных, транспортно-коммуникационных сферах, научно-технического и гуманитарного обмена, а также обеспечение безопасности в ЦА.
Первая Консультативная встреча прошла в 2018 году в столице Казахстане.
Н.Назарбаев прибыл с визитом в Ташкент накануне. После официальной церемонии приветствия состоялась встреча Нурсултана Назарбаева и Шавката Мирзиёева в формате тет-а-тет.
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