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    13:00, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Нурсултан Турсунов победил на Азиатском региональном турнире по борьбе в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Нурсултан Турсунов с победы стартовал на азиатском региональном турнире по борьбе в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Турсунов, выступающий в весовой категории до 87 кг, в первом раунде встретился с Масато Суми из Японии.

    Нурсултан выиграл бой со счетом 5:3.

    Напомним, что ранее в первых поединках потерпели поражение Мейржан Шермаханбет и Олжас Сырлыбай, выступавшие в весовых категориях 67 и 97 кг.

    Только финалисты отборочного турнира в Алматы получат путевку на Олимпийские игры в Токио.


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