Нурсултан Турсунов победил на Азиатском региональном турнире по борьбе в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Нурсултан Турсунов с победы стартовал на азиатском региональном турнире по борьбе в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Турсунов, выступающий в весовой категории до 87 кг, в первом раунде встретился с Масато Суми из Японии.

Нурсултан выиграл бой со счетом 5:3.

Напомним, что ранее в первых поединках потерпели поражение Мейржан Шермаханбет и Олжас Сырлыбай, выступавшие в весовых категориях 67 и 97 кг.

Только финалисты отборочного турнира в Алматы получат путевку на Олимпийские игры в Токио.