РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:23, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Нурсултан Турсынов завоевал олимпийскую лицензию в греко-римской борьбе

    Нурсултан Турсынов греко-римская борьба
    Фото: Дирекция развития спорта

    Первую олимпийскую лицензию в греко-римской борьбе завоевал для Казахстана в ходе соревнований на Азиаде-2022  Нурсултан Турсынов в весе 87 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    В схватке за путевку в Париж-2024 казахстанец победил азербайджанца Ислама Абасова - оба до этого неудачно бились за бронзу.

    Как сообщалось ранее, олимпийские лицензии в современном пятиборье по итогам одиночных соревнований завоевали Елена Потапенко и Георгий Борода-Дудочкин.

    Первые медали Азиады-2022 принесли Казахстану дзюдоисты: Абиба Абужакынова завоевала серебро в весовой категории до 48 кг, а Магжан Шамшадин — бронзу в весе до 60 кг.

     

    Теги:
    Спорт
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Сегодня, 20:20
    Рост гепатита А зафиксировали в Акмолинской области
    Сегодня, 20:00
    Парковка подорожает в аэропорту Астаны
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!