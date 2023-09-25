Нурсултан Турсынов завоевал олимпийскую лицензию в греко-римской борьбе

Первую олимпийскую лицензию в греко-римской борьбе завоевал для Казахстана в ходе соревнований на Азиаде-2022 Нурсултан Турсынов в весе 87 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

В схватке за путевку в Париж-2024 казахстанец победил азербайджанца Ислама Абасова - оба до этого неудачно бились за бронзу.

Как сообщалось ранее, олимпийские лицензии в современном пятиборье по итогам одиночных соревнований завоевали Елена Потапенко и Георгий Борода-Дудочкин.

Первые медали Азиады-2022 принесли Казахстану дзюдоисты: Абиба Абужакынова завоевала серебро в весовой категории до 48 кг, а Магжан Шамшадин — бронзу в весе до 60 кг.