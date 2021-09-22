Нурсултан Назарбаев высоко оценил проект «Бастау Бизнес»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальной палате предпринимателей «Атамекен» подвели итоги работы проекта «Бастау Бизнес» за пять лет. Высокую оценку программе дал Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году проект Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» – «Бастау Бизнес» отмечает свое пятилетие. За это время основам бизнеса обучилось более 150 тысяч казахстанцев. Каждый третий выпускник открыл свое собственное дело. По всему Казахстану было составлено более 44 тысяч бизнес-проектов. Выпускниками «Бастау Бизнес» было создано 60 тысяч новых рабочих мест и выплачено около 1,5 млрд тенге налогов. Популярность проекта заключается не только в том, что обучение основам бизнеса проходит с упором на практику и на безвозмездной основе. Важное значение имеет тот факт, что после обучения выпускнику доступно льготное микрокредитование или грантовое финансирование в рамках программы «Еңбек», - сказал в своем видеообращении Елбасы Нурсултан Назарбаев в рамках онлайн-форума.

Как отметил Первый Президент, после окончания учебы бизнес-наставники в течение года продолжают курировать проекты своих подопечных.

«Начинающий предприниматель не остается наедине с возникающими проблемами. Это особенно важно в условиях, когда весь бизнес испытывает серьезное давление из-за глобальной пандемии, которую мы сегодня переживаем. В этой ситуации преодолеть экономическую неопределенность и тем самым поддержать всю экономику и занятость населения в Казахстане помогают меры государственной поддержки», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Несмотря на то, что прошлый год, по экспертным оценкам, стал наихудшим со времен великой депрессии 30-х годов ХХ века. Как отметил Елбасы, Казахстану удалось избежать масштабного урона.

«Действия Казахстана в ответ на пандемию COVID-19 и ухудшение внешних экономических условий были решительными и своевременными. За 30 лет независимости Казахстан преодолел многие испытания и трудности, но в любом кризисе мы видели не только угрозы, но и возможности. И главной движущей силой нашего развития всегда являлись люди, которые ставили знак равенства между успехами всей страны и своими собственными победами», - сказал в видеообращении Елбасы.

«Процветание страны напрямую зависит от благополучия ее граждан, поэтому искренне желаю удачи всем участникам программы «Бастау Бизнес», которую я высоко оцениваю. По всей стране эту программу надо продолжать. Пусть путь каждого будет успешным. Пусть и дальше процветает наш Казахстан», - заключил Нурсултан Назарбаев.

В связи с пятилетием программы в Нур-Султане была организована выставка продукции выпускников проекта и состоялся онлайн-форум, в рамках которого прошли мастер-классы с участием предпринимателей и их бизнес-тренеров. С помощью «Атамекен», обучение основам предпринимательства прошли почти 185 тысяч казахстанцев.