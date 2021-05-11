Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с нападением на школу в Казани

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с вооруженным нападением на школу в столице Татарстана, повлекшим человеческие жертвы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

«С глубоким прискорбием воспринял печальное известие о гибели детей и взрослых в результате трагедии, произошедшей в школе №175 города Казани.

Разделяя боль утраты, выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям», - говорится в телеграмме.

По последним данным, при стрельбе в казанской гимназии №175 погибли восемь человек, 21 находится в различных больницах.

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл на место трагедии.



