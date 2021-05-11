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    16:06, 11 Май 2021 | GMT +6

    Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с нападением на школу в Казани

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с вооруженным нападением на школу в столице Татарстана, повлекшим человеческие жертвы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

    «С глубоким прискорбием воспринял печальное известие о гибели детей и взрослых в результате трагедии, произошедшей в школе №175 города Казани.

    Разделяя боль утраты, выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям», - говорится в телеграмме.

    По последним данным, при стрельбе в казанской гимназии №175 погибли восемь человек, 21 находится в различных больницах.

    Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл на место трагедии.



    Теги:
    Елбасы Первый Президент - Елбасы Международная деятельность Татарстан Внешняя политика Казахстана Россия
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