Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной ученого Серика Кирабаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной видного литературоведа, доктора филологических наук, академика Национальной академии наук Серика Кирабаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

«Серик Смаилович был выдающимся учёным, посвятившим всю свою жизнь научно-педагогической деятельности и внесшим значительный вклад в развитие отечественной литературы. Начиная с 50-х годов прошлого столетия, Серик Кирабаев, будучи блестящим педагогом и наставником, активно участвовал в разработке и совершенствовании учебных программ и школьных учебников. Он всегда имел активную гражданскую позицию, много работал для процветания страны. Пользовался заслуженным уважением коллег и оставил после себя много значимых исследований и последователей своего дела», - говорится в телеграмме.

Елбасы выразил уверенность, что поучительная жизнь и яркий образ Серика Смаиловича навсегда останутся в памяти людей.