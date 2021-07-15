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    14:15, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной Абсаттара Дербисали

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телеграмму соболезнования семье и родным общественного деятеля и ученого Абсаттара Дербисали выразил Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

    Разделяя горечь утраты, Елбасы выразил соболезнования в связи с кончиной видного религиоведа, общественного деятеля и ученого Абсаттара Дербисали.

    В телеграмме отмечается, что Абсаттар кажы Багысбаевич был мудрым, дальновидным и жизнерадостным человеком, посвятившим свою жизнь науке и религиозному просвещению. За время своего пребывания на посту главы Духовного управления мусульман Казахстана он внес вклад в повышение уровня работы муфтията, укрепление межрелигиозного мира и межнационального согласия в стране.

    Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что имя Абсаттара Дербисали навсегда останется в памяти людей.

    Теги:
    Елбасы Религия Первый Президент - Елбасы Общество
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