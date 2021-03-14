Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Алматы
«С глубокой скорбью воспринял весть о человеческих жертвах в результате авиакатастрофы в аэропорту города Алматы. Разделяя горечь утраты, выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к семьям», – говорится в телеграмме Елбасы.
Напомним, возле аэропорта Алматы упал самолет. 13 марта текущего года в 17:25 часов поступила информация от диспетчерской службы аэропорта города Алматы о том, что в 17:22 часов военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту Алматы.
Погибли четыре человека. Двое пострадавших находятся в реанимации больницы Алматы.
По поручению Президента начата работа по выяснению причин авиакатастрофы.