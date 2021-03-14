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    20:04, 13 Март 2021 | GMT +6

    Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Алматы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате крушения военного самолета АН-26, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

    «С глубокой скорбью воспринял весть о человеческих жертвах в результате авиакатастрофы в аэропорту города Алматы. Разделяя горечь утраты, выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к семьям», – говорится в телеграмме Елбасы.

    Напомним, возле аэропорта Алматы упал самолет. 13 марта текущего года в 17:25 часов поступила информация от диспетчерской службы аэропорта города Алматы о том, что в 17:22 часов военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту Алматы.

    Погибли четыре человека. Двое пострадавших находятся в реанимации больницы Алматы.

    По поручению Президента начата работа по выяснению причин авиакатастрофы.


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