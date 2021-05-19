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Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семье Аманжола Кошанова

19 Мая 2021 18:51
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Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семье Аманжола Кошанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семье видного ученого, академика Национальной академии наук Аманжола Кошанова в связи с его кончиной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

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Разделяя горечь утраты, Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семье видного ученого, академика Национальной академии наук Аманжола Кошанова в связи с его кончиной.

«Аманжол Кошанович был выдающимся ученым, посвятившим свою жизнь науке и внесшим значительный вклад в развитие отечественной экономической теории. Он участвовал в разработке государственных научных программ, проводил фундаментальные исследования по многим важным вопросам, таким как создание системы национальных экономических интересов и обеспечение экономической безопасности. Он основал собственную школу экономической теории», - говорится в телеграмме.

Первый Президент Казахстана выразил уверенность, что имя и светлый образ Аманжола Кошанова навсегда останутся в памяти людей.


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