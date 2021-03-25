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Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования руководству ОАЭ

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Марта 2021, 02:16
Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования руководству ОАЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы Нур-Султан Назарбаев направил телеграммы соболезнования Президенту ОАЭ Шейху Халифу бен Заиду Аль Нахаяну и Вице-Президенту, Премьер-Министру ОАЭ, правителю Дубая Шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму в связи с кончиной Шейха Хамдана бен Рашида Аль Мактума. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

«С глубокой скорбью воспринял весть о кончине Шейха Хамдана бен Рашида Аль Мактума.

В эти траурные дни, разделяя горечь утраты, выражаю соболезнования вам и всему народу Объединенных Арабских Эмиратов.

Всю свою жизнь Шейх Хамдан посвятил служению во благо народа и защите интересов соотечественников. С момента создания Объединенных Арабских Эмиратов он занимал ответственные государственные посты. Он был выдающейся личностью, внесшей существенный вклад в процветание своей Родины и оставившей неизгладимый след в ее истории. Уверен, что его светлый образ навсегда останется в памяти людей», - говорится в телеграммах.

Как сообщают СМИ, Объединенные Арабские Эмираты скорбят в связи с кончиной Его Высочества шейха Хамдана бен Рашида Аль Мактума, члена правящей династии Дубая и бессменного министра финансов ОАЭ.

Шейх Хамдан бен Рашид скончался в возрасте 75 лет. Он возглавлял министерство финансов ОАЭ с момента формирования первого кабинета министров, 9 декабря 1971 года. Кроме того, он занимал пост вице-правителя Дубая.

Шейх Хамдан бен Рашид председательствовал в нескольких правительственных учреждениях, включая Муниципалитет Дубая, Фонд Аль-Мактума, «Дубайский алюминий» и Dubai Natural Gas Company Limited, Всемирный торговый центр Дубая и другие.

Он был членом советов по внутренней медицине Королевского британского колледжа в Лондоне и Королевского британского колледжа в Эдинбурге, а также по внутренней медицине и хирургии Королевского британского колледжа в Глазго.

В Дубае объявлен 10-дневный траур в связи с кончиной вице-правителя и родного брата правителя эмирата, министр финансов ОАЭ шейха Хамдана бен Рашида Аль Мактума. Президент ОАЭ также объявил трехдневный общенациональный траур – с 24 по 27 марта 2021 года.


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