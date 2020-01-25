Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования народу Турции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.
Как отмечается, Первый Президент Казахстана с глубокой скорбью воспринял весть о гибели людей в результате сильного землетрясения в провинциях Элязыг и Малатья в Турции.
«В это трудное время, разделяя горечь утраты, выражаю соболезнования родным и близким погибших, а также всему народу Турции. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к семьям», - говорится в телеграмме.
Напомним, 24 января на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла. Его эпицентр находился в уезде Сивридже провинции Элязыг. По меньшей мере, 19 человек погибли, более 900 получили ранения.
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