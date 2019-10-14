Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Императору Японии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Императору Японии Нарухито, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

Нурсултан Назарбаев с глубокой скорбью воспринял известия о многочисленных жертвах и пострадавших в результате тайфуна и ливневых дождей в Японии.

«Разделяя горечь утраты, выражаю соболезнование Вам, а также тем, кто потерял своих близких и пострадал от стихии.

Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям», - говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что тайфун «Хагибис» обрушился на Японию. В результате разрушительных действий урагана и ливневых дождей, по меньшей мере, 35 человек погибли и почти 20 числятся пропавшими без вести.