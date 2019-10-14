Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Императору Японии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Императору Японии Нарухито, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.
Нурсултан Назарбаев с глубокой скорбью воспринял известия о многочисленных жертвах и пострадавших в результате тайфуна и ливневых дождей в Японии.
«Разделяя горечь утраты, выражаю соболезнование Вам, а также тем, кто потерял своих близких и пострадал от стихии.
Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям», - говорится в телеграмме.
Ранее сообщалось, что тайфун «Хагибис» обрушился на Японию. В результате разрушительных действий урагана и ливневых дождей, по меньшей мере, 35 человек погибли и почти 20 числятся пропавшими без вести.
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