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    14:47, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    Нурсултан Назарбаев выразил соболезнование родственникам Мануры Ахметовой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Разделяя горечь утраты, Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семье и родным Мануры Ахметовой в связи с ее кончиной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

    «Манура Мергалиевна была видным государственным деятелем. Благодаря своей целеустремленности, таланту и трудолюбию она занимала ответственные государственные посты, в том числе министра, заместителя Председателя Совета Министров Казахской ССР.

    Она внесла большой вклад в процветание страны, особенно в развитие социальной сферы, культуры и искусства, образования и просвещения», - говорится в телеграмме.

    Елбасы выразил уверенность в том, что жизнь Мануры Ахметовой всегда будет служить примером для будущих поколений.


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    Елбасы Первый Президент - Елбасы
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