Нурсултан Назарбаев выразил соболезнование родственникам Мануры Ахметовой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Разделяя горечь утраты, Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семье и родным Мануры Ахметовой в связи с ее кончиной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

«Манура Мергалиевна была видным государственным деятелем. Благодаря своей целеустремленности, таланту и трудолюбию она занимала ответственные государственные посты, в том числе министра, заместителя Председателя Совета Министров Казахской ССР.

Она внесла большой вклад в процветание страны, особенно в развитие социальной сферы, культуры и искусства, образования и просвещения», - говорится в телеграмме.

Елбасы выразил уверенность в том, что жизнь Мануры Ахметовой всегда будет служить примером для будущих поколений.