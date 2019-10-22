Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Зеленским в Японии

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев во время визита в Японию встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы впервые из всех Президентов избрались с таким доверием – 70 с лишним процентов. У вас есть все возможности осуществить то, что Вы хотели. В чем я Вам желаю успехов», - обратился Нурсултан Назарбаев к украинскому лидеру.

В свою очередь, президент Украины отметил важность сотрудничества двух государств.

«Я господина Касым-Жомарта Токаева приглашал посетить Украину, в Нью-Йорке была возможность познакомиться. Пользуясь случаем, тоже приглашаю Вас, приезжайте обязательно. Мы как Украина, всегда поддерживаем Республику Казахстан. Поддерживали вашу территориальную целостность, суверенитет официально и открыто», - отметил Владимир Зеленский.

Елбасы особо подчеркнул важность мирного урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

«Вы были избраны с большим доверием народа. У Вас есть все возможности осуществить намеченные Вами планы», - сказал Елбасы.

Напомним, Елбасы 21 октября прибыл в Токио. В ходе своего визита Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии интронизации японского императора Нарухито.



