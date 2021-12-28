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Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге

28 Декабря 2021 15:30
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Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Началась встреча Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина в формате «тет-а-тет», сообщил советник - пресс-секретарь Первого Президента РК – Елбасы Айдос Укибай в Twitter, передает МИА «Казинформ».

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Айдос Укибай сообщил, что началась встреча Нурсултана Назарбаева с Владимиром Путиным. Напомним, Первый Президент Казахстана Н.А. Назарбаев по приглашению Президента Российской Федерации прибыл в г. Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ.




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