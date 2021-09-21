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Нурсултан Назарбаев встретился с Сумой Чакрабарти

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Сентября 2021, 18:05
Нурсултан Назарбаев встретился с Сумой Чакрабарти

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев встретился с заместителем Председателя Совета по управлению МФЦА Сумой Чакрабарти. В ходе встречи состоялся обмен мнениями касательно перспектив дальнейшего развития мировой экономики в условиях пандемии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

Елбасы отметил, что ухудшение эпидемиологической ситуации может привести к появлению нового кризиса в мире.

– Сейчас наступили непростые времена, вызванные пандемией. Если будет так продолжаться, то может случиться новый кризис. Уже есть кризис долгов, прогнозируется кризис инфляции и снижение цен на энергоносители, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В ходе беседы стороны обсудили прогнозы развития экономической ситуации в регионе и вопросы выработки упреждающих мер на фоне возросших рисков и вызовов.

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