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Нурсултан Назарбаев встретился  с Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем

24 Октября 2019 19:29
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Нурсултан Назарбаев встретился  с Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился со звездами мирового тенниса Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Первого Президента РК Айдоса Укибая.

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«Нурсултан Назарбаев встретился с теннисными легендами перед благотворительным теннисным матчем в столице Казахстана. Первый Президент Казахстана пожелал им успешной и красивой игры», - написал Айдос Укибай на своей странице в Twitter .

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Ключевые слова: Спорт, Первый Президент - Елбасы,
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Ринат Дусумов

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