Нурсултан Назарбаев встретился с Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился со звездами мирового тенниса Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Первого Президента РК Айдоса Укибая.

«Нурсултан Назарбаев встретился с теннисными легендами перед благотворительным теннисным матчем в столице Казахстана. Первый Президент Казахстана пожелал им успешной и красивой игры», - написал Айдос Укибай на своей странице в Twitter .