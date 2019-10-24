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Нурсултан Назарбаев встретился с Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем
24 Октября 2019 19:29
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился со звездами мирового тенниса Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Первого Президента РК Айдоса Укибая.
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«Нурсултан Назарбаев встретился с теннисными легендами перед благотворительным теннисным матчем в столице Казахстана. Первый Президент Казахстана пожелал им успешной и красивой игры», - написал Айдос Укибай на своей странице в Twitter .
— inform.kz inform.kz
Ключевые слова: Спорт, Первый Президент - Елбасы,
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