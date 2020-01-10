Нурсултан Назарбаев встретился с Премьер-Министром Аскаром Маминым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Елбасы был проинформирован о текущей социально-экономической ситуации в Казахстане и предпринимаемых мерах по повышению благосостояния народа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента РК - Елбасы.

Первый Президент Казахстана акцентировал внимание на важности качественного исполнения пунктов Плана нации «100 конкретных шагов» по реализации Пяти институциональных реформ.

– Ситуация в экономике неплохая. Сейчас важно тщательно подойти к реализации Плана нации «100 конкретных шагов». Есть выполненные задачи, но остаются и неисполненные пункты, которые требуют внимания, – сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь Аскар Мамин представил информацию о достижении ключевых показателей экономического развития по итогам 2019 года и планах по дальнейшему укреплению национальной экономики.

– Экономика страны развивается стабильно. Мы достигли высоких экономических показателей. В соответствии с показателями 2019 года рост ВВП составил 4,5 процента. Основные драйверы – сферы строительства, транспорта, торговли, связи, – сказал Премьер-Министр.

Так, согласно докладу А.Мамина, темпы роста строительной отрасли составили 12,9%, торговли – 7,6%, связи – 5,2%, транспорта – 5,1%, обрабатывающей сферы – 4,4%, горнодобывающей отрасли – 3,7%. Реальные доходы населения выросли на 5,5%, инвестиции в основной капитал выросли на 8,5%, товарооборот составил 97 млрд долларов США.